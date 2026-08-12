Със семейството на едно от непълнолетните деца, задържани във връзка с убийството в Пловдив, социалните служби са работили още преди трагедията след постъпила информация за него. Това съобщи министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова. По думите ѝ става дума за прояви, свързани с определено девиантно поведение.

„Доколкото съм информирана, действително за едно от децата е имало подадена информация и със семейството е работено преди месец – месец и половина. Това е всичко, което мога да кажа по темата“, заяви Ефремова в отговор на въпрос за информацията на Агенцията за социално подпомагане, че по отношение на един от непълнолетните е имало предходен сигнал.

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Социалният министър коментира, че изключителната жестокост на престъплението е ясен знак за необходимостта от допълнителни мерки за превенция на насилието сред децата. Според нея нито една институция или система не може самостоятелно да се справи с проблема. „Това е ясен сигнал, че се изискват допълнителни мерки, които трябва да предприемем всички заедно, като общество. Нито една система самостоятелно не може да се справи“, подчерта Ефремова.

По-голям фокус и върху децата извършители на престъпления

Министърът припомни, че България разполага с Национална програма за превенция на насилието и злоупотребата с деца, чието изпълнение приключва в края на тази година. Предвижда се тя да бъде продължена с нов период на действие от 2027 до 2030 г.

Ефремова обясни, че досега по-голямата част от усилията на социалната система са били насочени към децата, които са жертви на насилие. След случая в Пловдив предстои превенцията да бъде разширена и да постави по-сериозен акцент върху децата, които проявяват насилие.

„До момента обичайно по-големият фокус в нашата работа е по отношение на деца, които са жертви на насилие, а не по отношение на насилници. Нашата работа по превантивните мерки оттук нататък ще бъде по-фокусирана, така че да можем да обхванем целия спектър от възможни прояви от и срещу деца“, заяви министърът. Това е бил един от основните въпроси, разгледани на първоначалната междуведомствена среща след трагедията. Ефремова подчерта, че страната разполага с широка мрежа от социални услуги в общността, чрез които може да се работи както с деца, така и с техните семейства.

По думите ѝ социалните служби са информирани за случилото се в Пловдив и вече работят на място. Семействата и родителите на задържаните деца са насочени към социални услуги, включително към работа с психолози. Целта е както да се предотвратяват подобни прояви, така и след вече настъпила тежка ситуация да се работи така, че тя да не се повтори. Министърът определи трагедията като показателна за сериозни проблеми в обществото. „Такива трагедии са изключително знакови за това докъде е стигнало нашето общество и колко е болно всъщност то“, заяви тя.

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Работи се и с обкръжението на задържаните

На въпрос дали институциите проверяват семейната и училищната среда на непълнолетните – включително дали имат братя и сестри и дали ще се работи със съучениците им - Ефремова обясни, че действията се координират между различните институции. „Работим съвместно на първо място със службите на МВР, в координация с всички други служби, включително и социалните, за да може всеки в рамките на своята компетентност да помогне и на семействата, и на децата, които обкръжават тази група от деца“, каза тя.

В работата са включени и училищните власти, като всяка от институциите трябва да предприеме действията, които попадат в нейните правомощия.

Ефремова към родителите: Проверявайте какви приложения използват децата ви

Социалният министър отправи и специален призив към всички родители в страната да следят по-внимателно поведението на децата си в интернет. „Моля, проверявайте приложенията, които вашите деца използват. Направете ограничения на времето за работа и за ползване на различните форми и приложения в интернет от вашите деца“, призова Ефремова.

По думите ѝ предстои сериозна работа за информиране на родителите и за обучение на децата за опасностите, които крие интернет. Контролът от страна на семейството обаче е една от първите мерки, които могат да бъдат предприети незабавно.

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Обмислят ограничения за социалните мрежи за непълнолетни

Сред вариантите, обсъждани от институциите след убийството, са и евентуални ограничения върху използването на социални мрежи от малолетни и непълнолетни. „Обсъждахме всякакви подобни мерки, разбира се, включително рестрикции в социалните мрежи. Обсъждахме опита на други държави - и членки на Европейския съюз, и извън него, които въвеждат такива мерки“, каза Ефремова.

Тя обаче предупреди, че една забрана сама по себе си няма да реши проблема. „Знаете, че забраната сама по себе си понякога не е достатъчна“, подчерта министърът.