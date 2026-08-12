Сигнали за бомби бяха получени в девет институции, чиито сгради се намират в София, съобщава БНР.

Сред тях беше и Нова Броудкастинг Груп. В компанията веднага беше задействана стандартната процедура за действие при подобни ситуации, без да се прекъсва телевизионното и радио излъчване на програмите.

След извършване на необходимите проверки от страна на компетентните органи работата на всички служители беше възстановена.

Сигнал за поставено взривно устройство имаше и в Сметната палата и детска градина в столицата. Извършени са необходимите действия за проверка и бомби не са открити.

Редактор: Маргарита Стоянчева