Има невзривени боеприпаси от склада на "ЕМКО", единият от тях е особено опасен. Това заяви ръководителят на ОДМВР-Габрово старши комисар Илиян Иванов. Около останките на взривената сграда в момента работят екипи на военните и експерти по боеприпасите от Специализирания отряд за борба с тероризма.

По-рано през деня беше съобщено, че боеприпаси и осколки са летели на половин километър от склада. След утилизирането на невзривените боеприпаси на място започват работа експерти, които ще проверяват всички работни версии за причините за възникването на взрива.

Припомняме, че при взривовете в завода за боеприпаси „ЕМКО“ няма загинали или пострадали. Заради разрастването на пожара към село Радоеви беше задействана системата BG-ALERT. 300 работници бяха незабавно евакуирани.

Изгоря склад, в който се съхранявали боеприпаси. Вътрешният министър Иван Демерджиев каза, че няма данни за външна намеса. Складът се е използвал ежедневно.

Няма замърсяване на въздуха в района. Това показват мобилните лаборатории и това беше потвърдено по време на Кризисния щаб, който се проведе днес.

Какво се знае за военния завод „ЕМКО“, където избухнаха пожар и взривове

Кадрите от високо показват, че складът е изцяло унищожен. „Изключително сериозно е, буквално изчезна”, коментира кметът на Трявна Денчо Милев.

„Предполагам, че са се запалили барутни състави. Това са барутни заряди, които се ползват за артилерийски боеприпаси. Това е предположение. Складът беше с размери 72 на 12 метра. В него са съхранявани и различни видове боеприпаси”, каза директорът на „Обособено производство” на „ЕМКО” Славчо Демиев.

Хората в близките села споделят, че не се чувстват сигурни.

Пожарът, който тръгна след взрива на склада, се прехвърли в Тревненския Балкан.

„Два екипа на пожарната работиха през цялата нощ по източния и западния фронт. Към момента може да се каже, че те са овладени. Има на места пропушвания, но те са локални в самото горящо огнище. Така че за днес ще продължим да осъществяваме дежурства и да гасим където е необходимо”, каза директорът ГДПБЗН на главен комисар Александър Джартов.

След като през вчерашния ден беше изключена външна намеса за взрива, днес представители на фирмата настояха за пълно разследване на инцидента.

„Да се работи по всички версии. Не бива да се изключва нито една, защото може да има нещо, което в първоначалния оглед няма да се види, а ще се види при вторичен или третичен”, поиска Славчо Демиев.

Експерти ще започнат разследване на мястото на взрива в късния следобед, резултати от експертизите се очакват след месеци.