Производствената площадка на оръжейната компания „ЕМКО“ в района на село Белица е обект с висок рисков потенциал, свързан с производство и комплектоване на боеприпаси, работа с взривни вещества и ремонт на въоръжение. Това показват данни от официални документи на Министерството на околната среда и водите, Регионалната инспекция по околната среда и водите във Велико Търново, Басейнова дирекция „Дунавски район“ и документи на Община Трявна.

Площадката е посочена в публичния регистър на предприятията с висок рисков потенциал на МОСВ с оператор „ЕМКО“ и разрешително от 20 януари 2009 г. Това означава, че най-късно към тази дата обектът вече е съществувал и е бил подложен на специален режим на контрол заради характера на дейностите и използваните опасни вещества.

Важно уточнение е, че от наличните публични документи не може да бъде установена точната година, в която самият производствен комплекс в Белица е бил построен. 2009 г. е годината на издаване на разрешителното за обекта, а не доказана година на неговото изграждане.

Какво се произвежда

Документите на Басейнова дирекция описват обекта като производствен обект за „комплектоване на боеприпаси и ремонт на въоръжение“. Същевременно площадката е свързана с дейности, при които се използват взривни вещества и други опасни материали.

Особено показателно е инвестиционно предложение на „ЕМКО“, публикувано от РИОСВ – Велико Търново през 2018 г. То предвижда „Обособяване на участък за снарядяване на изделия с димообразуващи вещества“ на площадка Белица. По този начин официалните документи потвърждават, че дейността на площадката включва операции по снарядяване и комплектоване на боеприпаси, а не само производство на метални детайли или складова дейност.

В друг документ на РИОСВ от 2015 г. „ЕМКО“ е посочена и като възложител на инвестиционно предложение за изпитвателна станция на твърдогоривни заряди в землището на село Станчов хан, община Трявна.

Взривове в завода за боеприпаси "ЕМКО", задействаха BG-ALERT

Връзката с производствения комплекс в Трявна

Историята на оръжейното производство в района предхожда „ЕМКО“. В документи на Община Трявна се посочва, че през 2009 г. „ЕМКО“ придобива основния производствен корпус на „Трема“ АД. Общината описва „Трема“ като предприятие, свързано с военното производство, а след придобиването „ЕМКО“ развива дейности, включително производство на въоръжение и боеприпаси.

Този факт показва връзка между „ЕМКО“ и стария производствен комплекс в Трявна, но не доказва сам по себе си, че всички сгради и съоръжения на днешната площадка в Белица са построени от „Трема“. За точната история на конкретните имоти са необходими архивни строителни, кадастрални и приватизационни документи.

Площадката продължава да бъде контролирана

Обектът не е само исторически производствен комплекс. РИОСВ – Велико Търново го посочва сред проверяваните обекти на „ЕМКО“, включително при комплексни проверки през 2024 и 2025 г. Така официалните данни потвърждават, че площадката в Белица продължава да фигурира като действащ и контролиран промишлен обект на компанията.

Каква е продукцията на „ЕМКО“

Самата компания описва своята дейност като производство, ремонт и модернизация на боеприпаси и въоръжение. В продуктовата гама на „ЕМКО“ са посочени артилерийски и танкови боеприпаси, минохвъргачни боеприпаси, ръчни гранати, димообразуващи изделия и други продукти за отбранителната индустрия.

Тук обаче трябва да се направи важно разграничение: публичният продуктов каталог на компанията не позволява да се установи кой точен модел боеприпас се произвежда в конкретен цех на площадката в Белица. Поради това не може да се твърди, че например определен калибър артилерийски снаряд задължително е произведен именно в Белица, освен ако това не е посочено в конкретен първичен документ.

Документирана търговия с Украйна

Международната дейност на „ЕМКО“ е документирана и извън България. Разследване на Bellingcat, базирано на документи и информация, предоставена от компанията, установява, че „ЕМКО“ е доставяла боеприпаси на Украйна в периода декември 2014 – февруари 2015 г. по договор, сключен през ноември 2014 г. Компанията е потвърдила пред разследващия екип автентичността на списъка с поръчаните боеприпаси.

Според публикуваните данни договорът е бил на стойност над 25 млн. евро, а сред поръчаната продукция са били 5000 броя 152-мм артилерийски снаряди, произведени от „ЕМКО“. Други позиции по договора са били набавени от други български производители. Последната документирана доставка е извършена през февруари 2015 г.

Самата „ЕМКО“ е заявила, че след подписването на Минските споразумения през февруари 2015 г. е преустановила доставките за Украйна и не всички количества по договора са били реализирани.

Тези данни са важни и от друга гледна точка — те показват, че компанията е имала документирана търговска връзка с украинския пазар още преди началото на пълномащабната руска инвазия в Украйна през 2022 г.

Чехия и складовете във Врбетице

Името на „ЕМКО“ се появява и в разследванията около взривовете във военни складове във Врбетице, Чехия, през 2014 г. Bellingcat установява чрез документи и кореспонденция, че боеприпаси, собственост на „ЕМКО“, са били съхранявани в чешките складове. Разследването разглежда и връзката между компанията, международната търговия с боеприпаси и последвалите действия на руското военно разузнаване, като прави разграничение между доказаните факти и хипотезите относно конкретната цел на операциите.

Тези обстоятелства обаче не са основание автоматично да се твърди, че площадката в Белица е била пряко свързана с конкретния взрив във Врбетице. Публично достъпните документи не дават такава връзка.

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Къде продава „ЕМКО“

Компанията посочва, че реализира продукция на международни пазари в Европа, Азия, Африка, Латинска Америка и Близкия изток. Сред публично споменаваните пазари и партньори през годините са Индия и държави от Централна и Източна Европа. В отделни сделки продукцията на „ЕМКО“ е реализирана и чрез българския държавен оръжеен търговец „Кинтекс“.

При конкретните сделки трябва да се прави разграничение между производителя „ЕМКО“, търговския посредник и крайния получател, тъй като едно оръжейно изделие може да премине през няколко компании и държави.

Взривовете в „ЕМКО”

Взривове избухнаха днес преди обяд във военния завод на „ЕМКО” в село Белица, Община Трявна. Информацията беше потвърдена от МВР за NOVA. Няма данни за жертви или пострадали. Беше задействана и Националната система BG-ALERT.

Според кмета на Трявна Денчо Минев камион се е запалил, след което са започнали взривове в част от складовете. Според вътрешния министър Иван Демерджиев причината по-скоро е вътрешна.

Междувременно от компанията „ЕМКО” припомниха и предишните инциденти в техните обекти.

На 12 ноември 2011 година взрив унищожава склад номер 6 на фирмата. Той се намира край село Ловнидол. В помещението имало 3000 артилерийски снаряда. По чудо тогава няма жертви и пострадали.

На 31 юли 2022 година около 04:00 часа сутринта мощен взрив, както и пожар срива до основи един от складовете на „ЕМКО” край Карнобат. По това време в обекта няма работници. В складовете са били съхранявани боеприпаси с отпаднала необходимост. Отново тогава собственикът на фирмата Емилиян Гебрев категорично изключи версията за човешка грешка или за самозапалване.

На 25 юни 2023 година взрив избухва отново в склада край Карнобат с материали и продукти за производство на боеприпаси.

През април 2021 година тогавашният главен прокурор Иван Гешев оповести, че взривовете в складовете на „ЕМКО” най-вероятно са дело на руското военно разузнаване. През 2015 година Емилиян Гебрев, синът му Христо и производственният директор на „ЕМКО” бяха приети в болница с признаци за тежко отравяне. Лабораторни анализи показаха, че става въпрос за вещество от семейството на "Новичок", с което бе отровен и Сергей Скрипал.

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Редактор: Дарина Методиева