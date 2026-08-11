Продължава разследването на причините за взривовете в завода за боеприпаси „ЕМКО“. При инцидента няма загинали или пострадали. Заради разрастването на пожара към село Радоеви беше задействана системата BG-ALERT. 300 работници бяха незабавно евакуирани.

Какво се знае за военния завод „ЕМКО“, където избухнаха пожар и взривове

Изгорял е склад, в който се съхранявали боеприпаси, каза вътрешният министър Иван Демерджиев. По думите му няма данни за външна намеса. На мястото имало превозно средство, но все още не е потвърдено, че огънят е тръгнал от него. Складът се е използвал ежедневно.

В Община Трявна беше свикан кризисен щаб, който съобщи, че няма замърсяване на въздуха в района. Такова обаче е имало през вчерашния ден, като е установено наличие на фини прахови частици. Мобилна измервателна станция на РИОСВ ще остане в Плачковци през следващите 3 денонощия, за да следи за чистотата на въздуха,

Експертите вече пристигнаха на площадката на „ЕМКО“ край Белица. Очаква се след по-малко от три часа да влязат и на оглед на мястото на взрива. Екипи на "Жандармерията" остават и днес да охраняват зоната на завода до село Белица и периметъра на Станчов хан и имат готовност за допълнителни автопатрули.

От ръководството на предприятието заявиха, че към този момент няма данни за външна намеса, но всички възможни версии продължават да се проверяват. „Под „външна намеса“ имаме предвид активен вид въздействие с някакво средство“, обясни в ефира на „Здравей, България” директорът на обособеното производство на "ЕМКО" Славчо Димиев.

По думите му при инцидента са нанесени сериозни материални щети. „Институциите работят активно и ще продължат да работят, за да бъде изяснено какво точно се е случило и да не се допуска подобно нещо в бъдеще“, посочи той.

По първоначални данни на служителите запалването е започнало от централната част на склада, където се намирали барутни заряди. „По това, което са видели нашите работници, които са реагирали много адекватно, се установява, че запалването е тръгнало от централната част на склада. Това е сравнително голямо помещение. Затова още вчера казахме, че най-вероятно запалването е започнало от тях“, обясни Димиев.

Взривове в завода за боеприпаси "ЕМКО", задействат BG-ALERT

Той обаче уточни, че на този етап не може да се каже дали барутните заряди са били подложени на някакво въздействие. „Все още не можем да твърдим, че нещо се е самозапалило. Много трудно се случват такива неща“, подчерта директорът.

Проверена е и версията, свързана с тежкотоварно превозно средство, което било в района на склада непосредствено преди инцидента. „Около 10 минути преди взрива в склада е извършена разтоварна дейност. Готова продукция от производствено помещение е закарана с камион, който е наша собственост и обслужва тази дейност, която се случва ежедневно. Продукцията е разтоварена, превозното средство е било празно“, заяви Димиев.

Пожарът е напълно овладян. Към 7.00 ч. във вторник сутринта основните огнища вече са били потушени. "Има тлеещи места, но това е съвсем нормално с оглед на големия пожар, който възникна“, подчерта зам.-областният управител на Габрово Андрей Николов.

Достъпът до мястото на взрива все още е ограничен заради опасността от вторични детонации. Очаква се по-късно през деня на компетентните органи да бъде позволено да влязат. "Смятам, че координацията между полицията и пожарната беше доста добра и реално напрежение нямаше“, заяви Николов.

Взривове в завода за боеприпаси "ЕМКО", пожарът се разраства към село Радоеви

След инцидента беше активирана и системата BG-ALERT. „Хората бяха предупредени, че може да се наложи евакуация. За щастие не се стигна до масова такава“, подчерта зам.-областният управител.

В град Плачковци е разположена мобилна станция на РИОСВ, която следи качеството на въздуха. „Към момента няма данни за замърсяване“, увери Николов.

Според кмета на Трявна Данчо Милев ситуацията към този момент е спокойна, а основната задача е да не се допусне повторно разрастване на пожара. „Продължава да се следи обстановката. Най-важното е населението да бъде спокойно“, заяви той.

Няма данни за външна намеса при взрива в „ЕМКО“, сред версиите е запалване на барутен заряд

Кметът подчерта и важността на първоначалните действия на служителите на предприятието, които успели да се евакуират организирано. „Те са героите в случая. Най-важното е, че в една такава опасна зона няма нито един инцидент. Днес можем да говорим за значителни материални щети, но важното е, че няма загубен човешки живот“, изтъкна градоначалникът. И допълни: „Ситуацията е тежка. Видяхме как един склад буквално изчезна, което говори за изключително голяма детонация“.

Първите сигнали за взрива са подадени от хора от района, които чули силна експлозия. Незабавно били мобилизирани екипи на полицията, пожарната и разследващите органи. Последният взрив, по данни на Милев, е бил регистриран към 14:28 ч. В района около предприятието има населени места, но те са сравнително отдалечени от самата площадка. Живеещите в периметъра са били обходени от представители на местната власт.

Директорът на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ главен комисар Александър Джартов, заяви, че нощта в района е преминала спокойно. "Два екипа на пожарната работиха по източния и западния фронт. Към момента може да се каже, че те са овладени. На места има пропушване, но огнищата са локални. Най-вероятно става въпрос за горящи дънери или паднали дървета. Днес ще продължим да гасим там, където е необходимо, за да не позволим пожарът да излезе извън периметъра", уточни той.

И обясни каква е спецификата при гасене на подобни пожари: "Най-важното е безопасността на нашите екипи. Нямаме възможност, както при обичайните пожари в горски масиви, да атакуваме директно фронта. Трябва да работим на безопасно разстояние, съобразено с плановете, разработени за съответния обект".

По думите му пожарът е бил предизвикан от осколките вследствие на взривяването на склада, които са предизвикали множество локални огнища. "Периметърът трудно може да бъде оценен на този етап. Това ще се случи малко по-късно, когато теренът може да бъде обходен спокойно. Възможно е осколки да са достигнали на разстояние до около 500 метра", обясни Джартов.

През деня на място ще останат три екипа на пожарната. Оглед при подобни взривове по принцип се прави след 24 часа, уточни той. "Ще изчакаме разрешение от прокуратурата, която е водеща в случая. На този етап не се предвижда пожарникари да влизат вътре в завода", изтъкна Джартов.

Директорът на обособено производство на "ЕМКО" Славчо Димиев уточни, че в складовете, където се съхраняват такъв тип материал и готова продукция, няма електрозахранване. "Средствата за гасене са разположени в периметъра около тях. В самите складове няма системи за активно пожарогасене", изтъкна той.

Пожарът край Плачковци е потушен, а на място остават екипи на пожарната, които следят ситуацията. Това заяви в „Твоят ден” по NOVA NEWS областният управител на Габрово Кристина Сидорова. „Пожарът е потушен. На мястото на инцидента има екипи на „Пожарна безопасност“, които следят ситуацията. Районът се обследва и с дрон, за да може при необходимост да бъде реагирано незабавно“, допълни тя.

По думите ѝ няма опасност за населението, а обстановката е значително по-спокойна в сравнение с понеделник. На място в Плачковци е разположена мобилна станция на РИОСВ, която извършва измервания на качеството на въздуха. Очаква се първите 24-часови проби да дадат по-точна информация за състоянието на въздуха. „Към момента няма данни за замърсяване на въздуха и за наличие на опасни вещества и частици във въздуха за жителите на района“, посочи Сидорова.

Мобилната лаборатория е изпратена в района заради инцидента. На въпрос колко често се извършват проверки на показателите за качеството на въздуха, Сидорова уточни, че това става периодично.