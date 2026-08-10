Служители и техника на Югозападното държавно предприятие (ЮЗДП) мобилизираха няколко пожара през уикенда. Горски служители, пожарникари и доброволци са работили часове наред за ограничаването на огнената стихия и предотвратяването на разпространението ѝ.

В петък следобед са получени сигнали за възникнали пожари над село Тишаново, община Невестино, и в района на село Клисура, община Благоевград. Незабавно са изпратени екипи на горските стопанства, пожарникари и доброволци са предприели действия за ограничаване на огъня. Пожарът край село Клисура е потушен още същата вечер. Огънят над Тишаново е локализиран в събота около 11:30 часа.

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Снимка: ЮЗДП

Докато екипите работили по овладяването на пожара над Тишаново, е получен нов сигнал – за ново огнище край село Висока Могила. На място незабавно са изпратени служители и техника от Държавното горско стопанство (ДГС) – Дупница. Допълнителни екипи и техника са пренасочени и от района на пожара над Тишаново. Впоследствие в гасенето са се включили и противопожарните автомобили на ДГС – Симитли и ДГС – Брезник.

Работата по локализирането на пожара край Висока Могила продължава. Към момента има едно активно огнище от източната страна на пожара. Останалият периметър е под наблюдение.