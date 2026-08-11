Правителството публикува за обществено обсъждане методиката, по която ще се определя така наречена справедлива стойност на продуктите. Ще спре ли новият механизъм прекомерното поскъпване или само ще го отчита? Темата коментираха икономистът доц. Щерьо Ножаров и председателят на УС на Асоциацията на млекопреработвателите Владислав Михайлов в предаването „Твоят ден” по NOVA NEWS.

Според Михайлов процесът по изготвянето на методиката за определяне на „справедлива цена” е протекъл твърде бързо. По думите му е необходимо подобен механизъм да бъде обсъден по-широко, преди да бъде въведен.

Той посочи като положително предвиденият едномесечен срок за обществено обсъждане. Очаква се в него да се включат и представители на научните среди – университетски преподаватели, доценти и професори. „Много е важно първо теоретично, а след това и практически да се приложи механизъм, който да даде яснота и информация на потребителите. В икономиката има начини за определяне на себестойността на продукт, произведен от дадено предприятие. Според мен трябва да има такъв механизъм”, каза още Михайлов.

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От своя страна доц. Щерьо Ножаров заяви, че в методиката има сериозни концептуални проблеми. „От една страна, в документите към методиката се твърди, че това не е ценови таван. От друга – при отклонение от нея се предвиждат наблюдения, анализи и проверки. Тоест ценовият таван са проверките. Само санкции няма”, заяви икономистът.

По думите му подобен подход на практика представлява ценови таван, тъй като води до засилен контрол върху определянето на цените. „Никъде в ЕС няма подобна методика, която смесва локална себестойност със средни референтни европейски цени. Навсякъде, включително във Франция, откъдето вероятно е взет този метод, се измерват само локалните цени”, каза доц. Ножаров и допълни: „Цялата методика е сгрешена и дава съвсем грешен резултат – да формира по-високи цени”.

Михайлов подчерта, че методиката може да бъде прилагана на различните етапи по веригата, не само спрямо търговците и потребителите. По думите му остава надеждата установените проблеми да бъдат отстранени в рамките на общественото обсъждане.

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Редактор: Ивайла Маринова