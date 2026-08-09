Левът окончателно отива в историята. От днес отпада изискването етикетите с цените да са в двете валути и търговците вече могат да ги показват само в евро. Контролните органи, обаче, няма да считат за нарушение, ако има етикети с две цени.

„Търговците могат да продължат да използват сега определените двойни цени, стига те да отговарят на изискванията на закона, да е използван официалния валутен курс, цените да са определени ясно и коректно, така че да не въвеждат в заблуждения потребителите“, обясни Ренета Михайлова, директор „Европейски въпроси и политики“ в Министерството на финансите

Не така стоят нещата за касовите бележки. При тях цената трябва да е изписана единствено в евро. От НАП обясняват, че повечето фискални устройства са автоматично настроени за промяната. При тези, които не са, ще трябва допълнителна пренастройка, която може и да се доплаща.

Край на етикетите в лева: Търговците уверяват, че преминаването само към евро няма да вдигне цените

„Би следвало от 9 август това, което излиза на касовата бележка да бъде цена единствено и само в евро. Сегашният начин – отдолу цена в лева, превалутиране, фиксирания валутен курс, би следвало да го няма от 9 август. Ако часовникът на касовия апарат е настроен коректно и устройството е в работен режим, реално от 9 август сумата, която излиза трябва да е само в евро“, посочи Анна Митова, говорител на НАП.

От днес данъчните губят специалните си правомощия, но КЗП получава допълнителни такива. Солени глоби и то за всеки артикул, чиято цена е вдигната без икономическа обосновка.

„Санкционният режим се удвоява, като за всяко конкретно нарушение или всяка конкретна стока или услуга, КЗП може да наложи санкция в размер от 10 000 до 100 000 евро за първо нарушение, а при повторно нарушение санкцията се удвоява“, заяви председателят на КЗП Александър Колячев.