Снимка: iStock, илюстративна
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Вижте къде ще има ограничения
От днес до 13 август се ограничава движението в изпреварващата лента на няколко участъка от автомагистрала "Хемус".
АПИ въвежда временна организация на движението по основни магистрали
В отсечките от 8-и до 14-и километър и между 65-и и 68-и километър ще се извършва почистване на крайпътната растителност. От Агенция "Пътна инфраструктура" призовават шофьорите, пътуващи в посока Варна, да се движат с повишено внимание в интервала между 7.00 и 16.00 ч.Редактор: Станимира Шикова
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