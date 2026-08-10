От днес до 13 август се ограничава движението в изпреварващата лента на няколко участъка от автомагистрала "Хемус".

АПИ въвежда временна организация на движението по основни магистрали

В отсечките от 8-и до 14-и километър и между 65-и и 68-и километър ще се извършва почистване на крайпътната растителност. От Агенция "Пътна инфраструктура" призовават шофьорите, пътуващи в посока Варна, да се движат с повишено внимание в интервала между 7.00 и 16.00 ч.

Редактор: Станимира Шикова