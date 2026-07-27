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Вижте къде ще има ограничения
От днес до четвъртък се променя организацията на движение между 60-и и 64-и километър на автомагистрала „Хемус“ в област София. Причината – премахване на крайпътна растителност.
Дейностите ще се извършват в платното за Варна, като поетапно ще се ограничава преминаването по изпреварващата лента.
Забраняват движението на тирове по пътя през Кресненското дефиле и "Тракия"
От вторник до четвъртък се променя и организацията по автомагистрала „Струма“ заради монтаж на метална конструкция на рекламни съоръжения. Работата ще бъде извършвана между 8:00 и 15:00 часа на отделни места между 76-и 65-и километър.
От АПИ призовават шофьорите да се движат с повишено внимание.Редактор: Никола Тунев
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