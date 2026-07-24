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Ограничението ще важи между 16:00 и 23:00 днес и от 15:30 до 22:00 в неделя
Забраняват движението на тирове с тегло над 12 тона по пътя през Кресненското дефиле и автомагистрала "Тракия".
От Агенция "Пътна инфраструктура" напомнят, че ограничението ще важи между 16:00 и 23:00 днес и от 15:30 до 22:00 в неделя. Целта е осигуряване на по-безопасно движение, като се ограничат предпоставките за неправилно изпреварване и образуване на колони от тежкотоварни камиони в пиковите часове.
Продължават засилените проверки на тирове в цялата страна
За шофьорите са осигурени алтернативни трасета - по Подбалканския път към морето и през Симитли и Гоце Делчев към Гърция.Редактор: Никола Тунев
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