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Полицията засече десетки нарушения на тежкотоварни камиони
Продължава специализираната операция на полицията и автомобилната администрация за контрол на тежкотоварния трафик.
През последните седем дни органите на реда провериха десетки камиони и откриха нарушения, свързани с износени и компрометирани гуми. Част от шофьорите се сдобиха и с фишове за шофиране без поставен предпазен колан, липса на светлини и използване на мобилен телефон докато са зад волана.
Хванаха шофьор на тир с 37 акта и 98 фиша
Очаква се през днешния ден полицията да даде обобщени данни за нарушителите на пътя, хванати през почивните дни.Редактор: Станимира Шикова
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