Продължава специализираната операция на полицията и автомобилната администрация за контрол на тежкотоварния трафик.

През последните седем дни органите на реда провериха десетки камиони и откриха нарушения, свързани с износени и компрометирани гуми. Част от шофьорите се сдобиха и с фишове за шофиране без поставен предпазен колан, липса на светлини и използване на мобилен телефон докато са зад волана.

Хванаха шофьор на тир с 37 акта и 98 фиша

Очаква се през днешния ден полицията да даде обобщени данни за нарушителите на пътя, хванати през почивните дни.

Редактор: Станимира Шикова