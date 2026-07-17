Общо 154 тежкотоварни автомобила са проверени от началото на специализираната операция на МВР, провеждана съвместно с органите на ИА „Автомобилна администрация“, стартирала на 13 юли. Съставени са 10 акта и 58 фиша. Това стана ясно на брифинг за резултатите от провеждащата се полицейска акция за засилен контрол на тежкотоварния трафик. Актуални данни от акцията представи комисар Мартин Цурински.

От тези 10 акта един е съставен на неправоспособен водач, останал без правоспособност заради отнемане на всички контролни точки. В картона на въпросния водач фигурират 37 акта и 98 фиша. Той е проверен на Ботевградско шосе на 14 юли. На 15 юли, отново на Ботевградско шосе, е установен друг водач на товарен автомобил, който управлява след употреба на алкохол. Тестът е отчел положителен резултат 0,67 промила в издишания въздух.

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В рамките на вчерашния ден са спрени от движение два товарни автомобила за опасни технически неизправности. Комисар Цурински уточни, че съставените фишове са за по-дребни нарушения, като използване на телефон, непоставяне на колани, непредставяне на годишна проверка за техническата изправност.

4 са камионите, които са спрени от движение в рамките на тези няколко дни заради технически неизправности. „На превозното средство му се отнемат регистрационните табели и свидетелството за регистрация. За износените гуми санкционират от ИА „Автомобилна администрация””, уточни комисар Цурински. Той посочи, че се издава административно наказателно постановление, като глобата не е малка, а в последствие този автомобил трябва да бъде с нови гуми. Пускането в движение се осъществява след проверка на автомобила в технически пункт на КАТ.

Операцията за засилен контрол на тежкотоварния трафик продължава и през следващата седмица, като се следи предимно за износени гуми, за спазване на времето за почивка на водачите, осъществяващи превоз на хора и товари, както и за водачи след употреба на алкохол и наркотични вещества. Според органите на реда струпването на няколко контролни органа на едно място има за цел да окаже широк превантивен ефект и промяна в поведението на водачите към спазването на Закона за движение по пътищата.

Комисар Цурински представи данни и за проведена операция на СДВР за електрическите тротинетки. Тя е осъществена в рамките на вчерашния ден между 14:00 и 22:00 ч. В хода ѝ са проверени 280 електрически тротинетки, като на всяка е съставена акт или фиш. Това означава, че всички са били в нарушение, заяви комисар Цурински.

Съставени са 299 фиша и 12 акта. „По-характерните нарушения на тези водачи са превозване на повече от едно лице, което е абсолютно забранено, неизползване на каски и неправилно движение извън регламентираните места. Броят на проверените лица в хода на операцията е над 390”, добави той.