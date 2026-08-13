Агенция „Пътна инфраструктура“ е започнала поетапно да погасява натрупаните задължения към фирмите, извършващи дейности по пътната мрежа, като приоритет се дава на най-старите дължими суми. Това са заявили председателят на Управителния съвет на АПИ инж. Александър Тодоров и членът на УС Людмила Елкова на среща със служители на ДЗЗД „Автомагистрали 2018“.

Дружеството работи като подизпълнител на държавната компания „Автомагистрали“ ЕАД и има договор за поддръжката на автомагистрала „Тракия“ в участъка между 106-и и 359-и километър. Негови представители са посочили, че за извършеното зимно поддържане през миналия сезон остават неплатени около 2,5 млн. лева.

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От ръководството на АПИ обясниха, че при встъпването си в длъжност преди два месеца са заварили около 600 млн. евро сертифицирани, но неразплатени задължения за дейности, извършени от 2024 г. досега.

След анализ на натрупаните плащания и приемането и обнародването на Закона за държавния бюджет агенцията е започнала да изплаща задълженията поетапно и пропорционално. Първо се погасяват най-старите суми, като размерът на плащанията се съобразява с определените от Министерството на финансите лимити, обясни Людмила Елкова.

От АПИ уточниха, че след получаването на средствата „Автомагистрали“ ЕАД има ангажимент на свой ред да се разплати със своите подизпълнители.

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От Пътната агенция увериха още, че се работи за въвеждането на по-ясен и балансиран ред при плащанията за вече извършени и приети дейности, така че натрупаните задължения към бизнеса постепенно да бъдат погасени.

Редактор: Цветина Петкова