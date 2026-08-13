Правителството прие и публикува своята управленска програма на заседание на кабинета. Тя е за периода 2026-2030 г. и касае 20 ключови области. Като основни акценти са посочени укрепването на държавността и върховенството на закона, повишаване на доверието в институциите и утвърждаването на споделената национална отговорност и солидарност. Къде са силните страни на програмата и какво остава неизяснено? Темата коментираха преподавателят в Софийския университет проф. Косьо Стойчев, председателят на Синдиката на административните служители към КТ „Подкрепа” Кремена Атанасова и предприемачът Таня Скринска в предаването „Твоят ден” по NOVA NEWS.

Според Кремена Атанасова програмата поставя акцент върху бизнеса, но обръща значително по-малко внимание към работещите хора. „Успях да прегледам основните пунктове в програмата, насочени към хората на труда, пенсионерите, икономиката и финансите. Програмата е доста вяла откъм конкретика. Думата „бизнес” се споменава 117 пъти, а „работници” – веднъж. Това е изключително разочароващо”, заяви Атанасова.

Проф. Стойчев определи документа по-скоро като манифест за управление, отколкото като конкретна управленска програма. „Предложените елементи са доста пожелателни в по-голямата си част, формулировките са общи. Част от политиките си противоречат”, коментира той.

Правителството прие управленската си програма до 2030 г. с 20 ключови области

По думите му кабинета "Радев" едновременно заявява намерение да разшири инвестиционните разходи и да ограничи публичните, без достатъчно ясна визия откъде ще бъдат осигурени необходимите средства. Според него документът по-скоро очертава състоянието на страната и поставя множество срокове, но самото им изпълнение не е гаранция за постигане на реални резултати.

Таня Скринска също определи заложените в програмата цели като трудно изпълними. По думите ѝ положителната страна е посочването на конкретни срокове, което би позволило обществото да следи дали поетите ангажименти се изпълняват.

Предприемачът обърна внимание на заявката до 2030 г. да няма увеличение на данъците. В същото време обаче тя коментира намерението всяка година да се прави оптимизация на минималната работна заплата и максималния осигурителен доход. „Това малко или много си е вид данък”, добави Скринска.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Ивайла Маринова