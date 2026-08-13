Сигнал за предмет в морето край Тюленово, приличащ на снаряд, е подаден тази сутрин на телефон 112, предаде кореспондентът на БТА в Добрич Павлина Живкова.

На място веднага пристигнали служители на "Гранична полиция" и на ОДМВР. Очаква се и представители на "Морска администрация", както и областният управител на Добрич Руслан Томов.

По първоначални данни на дежурните по отбранително-мобилизационната подготовка в община Шабла, предметът се намира на около 100 метра навътре в морето и се движи в посока юг – Шабла. По външния си вид той е оприличен на стартов двигател на ракета. Предприемат се действия за установяване на точния вид на предмета и за обезопасяването му.

В събота дрон навлезе в българското въздушно пространство и падна в нива край границата с Румъния близо до граничния преход "Кардам".

Редактор: Ина Григорова