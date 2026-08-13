Случаят от Пловдив отново постави остро въпроса за агресията сред младите хора, за ролята на семейството, училището и институциите и за това как обществото може да предотвратява подобни крайности, преди да се стигне до трагедия.

„Случилото се е ужасно. Има възможност се предотвратят подобни неща, но реално престъпността в България, включително младежката престъпност, е на доста ниски нива“. Това заяви в Обедния информационен блок по NOVA NEWS психологът Никола Йорданов.

По думите му подобни случаи не са ново явление, макар конкретните обстоятелства да са различни. Според него обществото често започва да търси решения едва, след като се случи трагедия. Той подчерта, че нито училището, нито семейството, нито държавата могат самостоятелно да решат проблема с агресията. „Това, което можем да направим, е да работим по-добре заедно“, заяви психологът.

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Според него една от причините за нормализирането на агресията е начинът, по който насилието се представя като форма на изява и дори като геройство. Той даде пример с агитките и сбиванията около спортни събития. „Колко често и при инциденти на пътя, и на някакви полуобществени места насилието се приема за нормално. Да се сбият агитките след мач — едва ли не е геройство“, изтъкна Йорданов.

Той обърна внимание и на влиянието на социалните мрежи. По думите му младите хора, които извършват агресивни действия, често не действат в пълна изолация, а са част от група, в която получават подкрепа и одобрение. „Те са част от общност, в която са били окуражавани. Това не им е хрумнало вчера. Те сами са се похвалили. Те разчитат на една аудитория, която одобрява това“, каза психологът.

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Именно груповата динамика според него е ключова за разбирането на поведението на младите хора. „От гледна точка на социалната психология, когато влезеш в група, групата доминира. Почти невъзможно е дори за зрял човек да отстои себе си в една група, която има такава динамика“, обясни Йорданов.

Затова превенцията трябва да започва много преди извършването на тежко нарушение. Според психолога не е достатъчно да се наказват вече проявили агресия деца и младежи. Необходимо е да им се създават възможности за реална социализация, отговорност и постижения.

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Редактор: Станимира Шикова