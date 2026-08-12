Министерският съвет предлага на президента на Република България да издаде указ за назначаването на полковник Християн Димитров Христов на длъжността „Директор на служба „Военна полиция“, без удостояване с висше офицерско звание, считано от 19 септември 2026 г.

Предложението се основава на неговия професионален опит и дългогодишна служба във въоръжените сили.

Християн Христов е назначен за временен директор на служба "Военна полиция"

Натрупаните знания и управленски умения са от съществено значение за ефективното ръководство на служба „Военна полиция“ в условията на динамична и усложнена среда за сигурност.

Те ще допринесат за успешното изпълнение на мисията, функциите и задачите, възложени на службата, както и за развитието на нейните способности.

Редактор: Никола Тунев