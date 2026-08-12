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Предложението се основава на неговия професионален опит и дългогодишна служба във въоръжените сили
Министерският съвет предлага на президента на Република България да издаде указ за назначаването на полковник Християн Димитров Христов на длъжността „Директор на служба „Военна полиция“, без удостояване с висше офицерско звание, считано от 19 септември 2026 г.
Предложението се основава на неговия професионален опит и дългогодишна служба във въоръжените сили.
Християн Христов е назначен за временен директор на служба "Военна полиция"
Натрупаните знания и управленски умения са от съществено значение за ефективното ръководство на служба „Военна полиция“ в условията на динамична и усложнена среда за сигурност.
Те ще допринесат за успешното изпълнение на мисията, функциите и задачите, възложени на службата, както и за развитието на нейните способности.Редактор: Никола Тунев
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