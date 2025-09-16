Президентът Румен Радев издаде указ, с който Християн Христов е назначен за временно изпълняващ на вакантната длъжност директор на служба „Военна полиция“. Това е считано от 19 септември 2025 г. до назначаване на титуляр, за срок не по-дълъг от една година. Указът е публикуван в днешния брой на "Държавен вестник".

На 10 септември Министерският съвет прие решение за предложение до президента за издаване на указ, с който да назначи полковник Християн Христов.

Отново на 10 септември правителството предложи бригаден генерал Ивайло Сотиров да бъде освободен от длъжността директор на служба „Военна полиция“ и от военна служба поради навършване на пределна възраст.

Служба „Военна полиция” е част от въоръжените сили на България и е на пряко подчинение на министъра на отбраната. Службата действа самостоятелно или съвместно с други служби за сигурност и за опазване на обществен ред, се посочва на сайта на Службата.

Редактор: Ивайла Митева