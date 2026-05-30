Музикалният продуцент Клайв Дейвис е хоспитализиран в Ню Йорк с инфекция на горните дихателни пътища, съобщи говорителят му пред изданието TMZ. Дейвис е приет в болница в петък вечерта от предпазни съображения и се очаква да бъде изписан в рамките на 24 часа.

Той е една от най-влиятелните фигури в музикалната индустрия. Продуцентът е открил Уитни Хюстън и Арета Франклин, изградил е кариерата на Кели Кларксън и е съосновател на лейбъла Bad Boy Records заедно с Шон Комбс.

През 2000 г. е въведен в Залата на славата на рокендрола в категорията за неизпълнители, а 200-местният театър в Музея на „Грами” носи неговото име.

Дейвис е имал здравословни проблеми и преди – през февруари 2021 г. той е диагностициран с парализа на Бел.

