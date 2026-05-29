Унгарската полиция обяви, че няма да забрани тазгодишното шествие „Будапеща Прайд“. Това е рязка промяна спрямо миналата година, когато събитието беше забранено по време на управлението на бившия националистически премиер Виктор Орбан.

„По време на процедурата по уведомяване за провеждането на „Прайд 2026“ и последвалите консултации с организаторите не възникнаха основания за забрана на събранието“, съобщи полицията в отговор до АФП.

Решението идва няколко месеца след изборната победа на новия министър-председател Петер Мадяр, който наследи Орбан след дългогодишното му управление и обеща промяна в отношенията на Унгария с европейските институции и гражданското общество.

По времето на Орбан правителството многократно влизаше в конфликт с Европейския съюз заради политики, засягащи правата на ЛГБТ общността, свободата на медиите и върховенството на закона.

