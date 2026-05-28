Мъж и жена бяха убити в Охтиркския район на Сумска област при удар от руски дрон, предаде "Укринформ".

Според разследването около 8 ч. тази сутрин руските сили са атакували с дрон двамата цивилни, които са вървели по полски път в село Велика Писаривка в Охтиркския район. Мъжът и жената са убити, самоличността им се установява.

Русия съобщава за двама загинали при украински удари

Под процесуалното ръководство на Сумската областна прокуратура се провежда досъдебно разследване за извършване на военни престъпления, довели до смърт, уточни "Укринформ".

Редактор: Дарина Методиева