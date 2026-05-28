Националният осигурителен институт въвежда нов ред за изплащане на пенсиите, който цели да предотврати забавянията при получаване на средствата в случаите, когато датите по график се падат в неработни дни.

След промени в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, които вече са в сила, изплащането ще се извършва по-рано, ако началният или крайният ден от графика съвпадне с почивен ден.

Изплащането на пенсиите вече няма да се бави заради почивни дни

При такива случаи изплащането на пенсиите ще започва и/или ще завършва в предходния работен ден, посочват от НОИ. От институцията подчертават, че целта е да се гарантира навременно получаване на средствата от пенсионерите, без изместване или забавяне.

Новият режим ще започне да се прилага от септември, който е първият месец, в който разпоредбите ще влязат в реално действие според актуализираните правила.

От НОИ уточняват, че досегашната практика, при която при съвпадение на 7-о или 20-о число с почивен ден плащанията се прехвърляха към следващ работен ден, ще бъде окончателно променена. За последен път този стар механизъм ще се приложи през юни 2026 г.

Промените в наредбата бяха одобрени от Министерския съвет по-рано този месец, а от социалното министерство обявиха, че целта е да се създаде повече сигурност за пенсионерите и да се гарантира редовното и навременно изплащане на дължимите суми.

