Темата за изграждането на 75-метровата сграда в района на булевард „Александър Малинов” влиза в дневния ред на местния парламент. Първа точка в заседанието на Столичния общински съвет е прегласуването на проекта.

Протест срещу строителството на висока сграда в столичния квартал „Младост”

Припомняме, че кметът на София Васил Терзиев върна за повторно разглеждане решението за строеж, въпреки че "финансовият интерес на общината е защитен". Предложението за строеж дойде в края на април от районния кмет Ивайло Кукурин и беше подкрепено от ГЕРБ-СДС, БСП, ИТН, „Синя София” и независими общински съветници. В сряда се проведе пореден протест на жителите на столичния квартал „Младост” срещу презастрояването.

