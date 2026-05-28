Премиерът Румен Радев ще бъде приет днес в Брюксел от ръководителите на НАТО, Европейския съвет и Европейската комисия. Предвижда се първата среща на министър-председателя да бъде рано в четвъртък сутрин с генералния секретар на пакта Марк Рюте.

Важни срещи в Брюксел и Париж: Румен Радев ще разговаря с Фон дер Лайен, Рюте и Макрон

Следобед премиерът ще има последователни срещи с председателя на ЕК Урсула фон дер Лайен и председателя на Европейския съвет Антонио Коща. След срещите с Рюте и Коща по предварителна програма се предвиждат изявления. В делегацията на премиера са също неговите заместници Александър Пулев, Иво Христов и Атанас Пеканов, както и министрите на външните работи и на отбраната Велислава Петрова и Димитър Стоянов.

Румен Радев се срещна с президента на Франция и с премиера на Белгия

Премиерът Радев в сряда бе приет в Елисейския дворец в Париж от френския президент Еманюел Макрон, а след това пристигна в Брюксел и разговаря със своя белгийски колега Барт де Вевер. Миналата седмица българският министър-председател предприе първото пътуване зад граница в новото си качество за среща в Берлин с германския канцлер Фридрих Мерц, съобщава кореспондентът на БТА Николай Желязков.

