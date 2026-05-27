Заради национална 24-часова стачка на 29 май 2026 г. в Италия се очакват сериозни затруднения в авиационния, железопътния и градския транспорт, здравеопазването, образованието и други сектори, съобщава на интернет страницата си Министерството на външните работи.

Железопътната стачка ще продължи от 21 ч. на 28 май до 21 ч. на 29 май, като са гарантирани минимални транспортни услуги в часовите пояси между 6 и 8:45 ч. и между 18 и 21 ч., съобщават от Външното министерство. Възможни са закъснения, отменени влакове, нарушения в разписанията на метрото, автобусите и трамваите, както и забавяния и анулации на полети.

Стачки в Италия водят до отменени полети и транспортни затруднения

От МВнР препоръчват на българските граждани, пребиваващи в Италия или планиращи пътуване до страната на 29 май 2026 г., да следят актуалната информация в официалните сайтове на транспортните оператори и местните администрации. Повече информация и съдействие при необходимост от консулска или кризисна помощ може да бъде намерена на страницата на Външното министерство .

По-рано този месец – на 11 май, заради стачки на италианските авиодиспечери и служители на нискотарифната авиокомпания EasyJet, бяха отменени 160 полета, съобщи говорител на летищата в Рим пред ДПА.

