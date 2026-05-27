Народното събрание прие на първо четене законови промени, с които се затягат правилата и контролът върху дейността на особения търговски управител на „Лукойл Нефтохим България“ - пост, който в момента се заема от Румен Спецов.

Промените бяха подкрепени след обсъждане във временната Бюджетна комисия, която още на 21 май одобри предложенията.

С новите текстове се ограничава част от досегашната самостоятелност на особения управител, като се въвежда задължение той да представя ежемесечен отчет за дейността си пред министъра на икономиката. Целта е да бъде засилен институционалният контрол върху управлението на стратегическия за страната нефтен сектор.

Депутатите предвиждат и връщане на съдебния контрол върху действията на управителя. Така разпоредителни сделки, одобрени от него, вече ще могат да бъдат обжалвани пред окръжен съд. Допълнително се въвежда възможност за оспорване на сделки, извършени без одобрение на Министерския съвет.

Според приетите текстове всяка разпоредителна сделка, извършена в нарушение на закона, ще бъде обявявана за нищожна и няма да поражда правни последици. Мерките са насочени основно към сделки, свързани с имущество, акции и дялове на дружества, определяни като ключови за националната и енергийната сигурност.

Румен Спецов беше назначен за особен управител на „Лукойл Нефтохим България“ от кабинета на Росен Желязков през ноември 2025 г. Назначението беше свързано с необходимостта от държавен контрол върху дейността на рафинерията в условията на санкциите срещу Русия и предоставената на България дерогация за преработка на руски петрол, валидна до 21 ноември.

След гласуването на удължителния бюджет депутатите се насочиха и към промените, свързани със засилване на държавния контрол върху дейността на особения търговски управител на рафинерията „Лукойл“.

Стефан Белчев обясни, че новите текстове въвеждат по-строг режим на отчетност: „Новото е месечното отчитане - особеният управител ще представя ежемесечен отчет на министъра на икономиката. Въвежда се и повишен съдебен контрол, като най-важните сделки ще минават през съдебно одобрение“, разясни депутатът.

От „Демократична България“ изразиха подкрепа за промените, но настояха за становище от министъра на финансите.

Мартин Димитров заяви: „В момента, в който правите това предложение, съществува публична процедура по арбитражни претенции към България“.

Последваха и остри критики от други политически сили.

Радослав Рибарски от „Продължаваме Промяната“ посочи: „Законопроектът беше широко афиширан като ограничаване на правомощията на особения управител. Нищо подобно не виждаме“.

Цончо Ганев също отправи критики, като постави въпроса за кадрови решения: „Казахте, че ще сменяте Спецов - кой ви натисна да не го правите? Вие не променяте нищо, същите схемаджии като ГЕРБ, ДПС и ПП-ДБ“.

В отговор Слави Василев от „Прогресивна България“ заяви: „Вие смятате, че няма да бъде сменен. Не знам какво мислят Министерският съвет и министърът на икономиката, но мога да кажа, че няма да бъдете прав“.