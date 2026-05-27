В България децата се отглеждат все по-рядко в многодетни семейства, като едва около 5% от семействата с деца имат повече от две. Въпреки тенденцията към по-малки семейства, има и родители, които избират обратния път - живот с повече шум, организация и емоции.

Семейство Тодорови е от монтанското село Замфирово и отглежда три деца - Симона на 8 години, Никола на 6 и Тодор на 4. „Започнахме оттам да са две, те станаха три и колкото повече, толкова по-весело и по-шумно“, разказва майката Марина Тодорова. По думите ѝ решението за трето дете е било осъзнато, въпреки първоначалните колебания в семейството.

Тя споделя, че в началото реакциите на близки и роднини не са били еднозначни. „Всички реагираха странно - как така, вие сте луди“, казва тя, като допълва, че с времето много от познатите им също са се убедили, че отглеждането на три деца не е толкова непосилно, колкото изглежда.

Колко деца се раждат у нас през последните години и колко големи са домакинствата, в които живеем?

По думите на Марина финансовите притеснения често се преувеличават. Тя обяснява, че в семейството дрехите и вещите се предават между децата, което значително улеснява бюджета.

Ежедневието в дома на Тодорови е динамично и подчинено на строг, но гъвкав график. „Сутрин е забавно - едното иска да става, другото не иска, едното иска едно за закуска, другото нещо различно“, разказва тя с усмивка.

Въпреки умората и постоянната организация, семейството приема ежедневните предизвикателства с позитивизъм. „Понякога ми липсва третата ръка, но когато всички се сгушат върху теб, това е най-хубавото чувство“, споделя Марина.

Тя отправя и послание към хората, които се колебаят дали да имат повече деца, като ги насърчава да не се страхуват и да приемат предизвикателството с повече организация и увереност.