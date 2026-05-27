Мюсюлманската общност в България посреща втория си голям религиозен празник за годината – Курбан Байрaм, известен още като празника на жертвоприношението. По традиция денят започва с празнични молитви в джамиите в цялата страна.

В Хасково от ранните часове вярващите започнаха да се събират за най-голямата молитва на деня, която започна малко след изгрев слънце.

Курбан Байрам е вторият по значение празник в ислямския календар след Рамазан Байрам и е свързан с една от най-важните религиозни истории – тази за пророка Ибрахим. Според преданието той е бил готов да изпълни Божията повеля и да направи най-голямата жертва в знак на вяра, но в последния момент детето, което е трябвало да бъде принесено в жертва, е заменено с животно.

Празник на вярата и солидарността: Мюсюлманите у нас и по света честват Курбан Байрам

Тази традиция се пази и до днес. В празничния ден вярващите мюсюлмани принасят в жертва животно – най-често овца или коза. Месото се разделя на три части: една остава за семейството, втората се споделя с близки и приятели, а третата се раздава на хора в нужда, независимо от тяхната религия.

В България мюсюлманската общност наброява около 640 хиляди души според последното преброяване. За тях празникът е време за събиране със семейството, споделяне и взаимно опрощение - един от основните символи на тези дни.

Празничните дни при мюсюлманите продължават няколко дни, през които близки и роднини се събират, гостуват си и си искат прошка. Курбан Байрам е един от най-значимите празници в ислямската традиция, белязан от духовност, общност и съпричастност към нуждаещите се.