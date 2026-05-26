Към 26 май сумата от наличните завирени обеми в комплексните и значими язовири е 5314,6 млн. куб. м, което представлява 81,31% от общия им обем. Над 80% запълване отчитат 32 от общо 52 комплексни и значими язовира, съобщават от МОСВ.

Със 100% запълване са язовирите „Камчия“ и „Александър Стамболийски“, а над 90% са язовирите „Среченска бара“, „Христо Смирненски“, „Йовковци“, „Тича“, „Ясна поляна“, „Асеновец“, „Боровица“, „Студена“, „Сопот“, „Домлян“, „Пчелина“, „Копринка“, „Въча“, „Кричим“, „Кърджали“ и „Ивайловград“. Преливат язовирите „Камчия“, „Пчелина“, „Александър Стамболийски“ и „Панчарево“.

Във връзка с настъпването на пролетния сезон и очакваното пълноводие, при необходимост стопанисващите ги дружествата предприемат мерки за осигуряване на свободни обеми чрез превантивно изпускане с цел поемане на повишения приток и поддържане на нивата в оптимални граници.

По данни на НИМХ днес и утре след обяд на отделни места ще превали и прегърми. Ще има и условия за градушки. В четвъртък и петък на много места в страната се очакват краткотрайни валежи с гръмотевици. Количества ще бъдат между 5 и 15 mm, локално в отделни райони в Централния и Източния Предбалкан - до 25-40 mm. През почивните дни ще бъде слънчево и ще се затопли, пишат от МОСВ.

Днес (26.05.) и утре речните нива ще се понижават или ще останат без съществени изменения. На 28.05 в резултат на валежите се очакват повишения в нивата на реките. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Министерството на околната среда и водите напомня на местните власти да прилагат предвидените мерки в Плановете за управление на риска от наводнения 2022 - 2027 г. и да следят актуалната хидрометеорологична информация и прогнозите за опасни явления, публикувани на официалната страница на министерството.

