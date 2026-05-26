Служители на Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ са провели специализирана акция в Плевенско срещу незаконно производство и притежание на огнестрелни оръжия. Операцията е реализирана на 22 май под наблюдението на Районната прокуратура.

В рамките на разследването антимафиотите са претърсили три адреса при условията на неотложност. По време на акцията са открити и иззети незаконно държани оръжия, части за сглобяване и преработка на огнестрелни средства, както и боеприпаси.

Сред намереното са три нарезни карабини, пет пистолета и револвера - част от тях разглобени, както и над 70 патрона от различен калибър. Разследващите са открили още затвори с цеви, ударно-спускателни механизми, пълнители, барут и други компоненти, използвани при изработка и модификация на оръжия.

При акцията са иззети и мобилни телефони, както и парични средства в размер на 7300 евро и 4000 лева. По случая са задържани мъж и жена за срок до 24 часа. Назначени са експертизи на иззетите веществени доказателства, а работата по установяване на цялостната дейност на групата продължава.

