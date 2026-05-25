Петима души са задържани при специализирана акция на ГДБОП и Агенция „Митници” за предотвратяване на контрабанда на наркотици. Наркотичните вещества са били предназначени за износ към Турция.

Операцията е започнала на 22 май 2026 г. на граничния контролно-пропускателен пункт „Капитан Андреево”. На изход от страната е спрян за митническа проверка лек автомобил. В специално изградени тайници в седалките на превозното средство проверяващите открили множество вакуумирани пакети. Направените полеви тестове установили, че те съдържат марихуана с общо тегло над 31 килограма, чиято стойност възлиза на 256 709 евро.

В хода на разследването антимафиотите са издирили и арестували свързаните с трафика лица. Задържан е шофьорът на автомобила – български гражданин, за когото има данни, че е диагностициран с психично заболяване и е използван от групата за „муле”.

Успоредно с това на територията на Габрово е установен и задържан неговият попечител. В София са арестувани още трима мъже – лидерът на престъпната група и двама негови помощници. Извършени са претърсвания на адресите им, както и в търговски обект – автосервиз.

По случая е образувано досъдебно производство под надзора на Окръжна прокуратура - Хасково. Двама мъже, на 40 и 46 години, са привлечени като обвиняеми за това, че като помагачи и в съучастие са направили опит да изнесат през границата високорисково наркотично вещество. С постановление на наблюдаващия прокурор те са задържани за срок до 72 часа.

