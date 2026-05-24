Служители на сектор „Икономическа полиция“ при СДВР предотвратиха опит за имотна измама, при който като формален извършител е била използвана 21-годишна бременна жена.

Разследването е започнало след сигнал за опит да бъде обявено завещание, свързано с къща с двор в София, собственост на човек, починал преди повече от 13 години.

В хода на процесуално-следствените действия е установено, че починалият има законни наследници, а представеното удостоверение е неистинско.

Назначени експертизи са доказали, че и завещанието е подправено - както текстът, така и подписът не са на починалия собственик. 21-годишната жена е била задържана в момента на обявяване на завещанието, при започнала процедура по издаване на констативен нотариален акт за собственост върху имота.

Установено е, че тя е била придружена при нотариуса от мъжа, с когото живее на семейни начала - 29-годишен, известен на МВР, както и от неговия баща, също познат на органите на реда с участие в имотни измами.

При обиск в автомобила на двамата мъже са открити копия на нотариални актове на починали лица, както и преписи от актове за смърт.

По данни на разследването двамата мъже са използвали умишлено бременната жена като подставено лице с цел да се затрудни налагането на по-тежка мярка за неотклонение.

Софийска районна прокуратура е повдигнала обвинение на задържаната. Наложена ѝ е мярка за неотклонение „подписка“. Работата по документиране на цялата престъпна схема и установяване на останалите участници продължава под надзора.

Редактор: Цветина Петкова