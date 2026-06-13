В Китай беше завършено окончателното съединяване на най-дългия стоманен арков мост в света. Основната част на съоръжението е дълга 580 метра, а общата му дължина достига над един километър. Мостът е изграден над дълбок каньон и се извисява на повече от 310 метра над реката.

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За изграждането на моста са използвани около 25 хиляди тона стомана или 4 пъти повече, отколкото за Айфеловата кула.

В Италия започва изграждането на най-дългия мост в света

Редактор: Станимира Шикова