След успешните издания в София, големият форум за бременни и родители на „Ох, на мама!“ за първи път ще се проведе извън столицата. На 26 септември 2026 г. събитието, организирано от „Ох, на мама!“ и Нет Инфо, ще събере в Международен панаир Пловдив бъдещи и настоящи родители и специалисти от различни области за цял ден, посветен на бременността, децата и родителството.

Посетителите ще могат да получат практични насоки и да зададат въпросите, които вълнуват всеки родител – от очакването на бебето до ежедневието с новородено. Домакини на сцената ще бъдат двама любими водещи – Диляна Георгиева, позната като dilianadare в социалните мрежи и създател на комедийно съдържание, и Илиян Любомиров, творчески директор и съавтор на рубриката „Хвърчащите хора“ в „На кафе“.

Снимка: КДТ за NetInfo

От бременност и проследяване до грижата за най-малките: „Ох, на мама!“ събра на едно стотици семейства и водещи специалисти

От бременността до първите месеци с бебето

Програмата ще проследи различните етапи по пътя към родителството – от очакването на бебето до първите месеци у дома. Сред темите ще бъдат възможностите при инвитро, женската консултация, съвременната фетална диагностика, ролята на генетиката в медицината и възстановяването на женското тяло след раждането.

Специалистите ще дадат практически съвети и за едни от най-важните въпроси след появата на бебето – успешното кърмене, грижата за нежната му кожа и спокойния сън през първите месеци.

В програмата са включени още храненето на бебето, очното здраве и развитието на зрението, както и подготовката на дома и домашния любимец за новия член на семейството. Родителите ще научат повече и за финансовата грижа за детето.

А за финал ще бъде поставена тема, добре позната на почти всяко семейство – какво всъщност стои зад детското „Мамо, скучно ми е!“.

В края на деня ще има и томбола с разнообразни подаръци за посетителите.

Снимка: КДТ за NetInfo

Как да се включите

Събитието е с вход свободен, но местата са ограничени и изискват предварителна регистрация.

Записването става на: https://ohnamama.bg/event

Важно е да се има предвид, че отбелязването на интерес във Facebook не гарантира запазено място.

Институционални партньори на събитието са Международна лига Ла Лече.

Редактор: Ивета Костадинова