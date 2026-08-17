Бременност, раждане, първи грижи за бебето и предизвикателствата на родителството ще бъдат сред основните теми на събитието
След успешните издания в София, големият форум за бременни и родители на „Ох, на мама!“ за първи път ще се проведе извън столицата. На 26 септември 2026 г. събитието, организирано от „Ох, на мама!“ и Нет Инфо, ще събере в Международен панаир Пловдив бъдещи и настоящи родители и специалисти от различни области за цял ден, посветен на бременността, децата и родителството.
Посетителите ще могат да получат практични насоки и да зададат въпросите, които вълнуват всеки родител – от очакването на бебето до ежедневието с новородено. Домакини на сцената ще бъдат двама любими водещи – Диляна Георгиева, позната като dilianadare в социалните мрежи и създател на комедийно съдържание, и Илиян Любомиров, творчески директор и съавтор на рубриката „Хвърчащите хора“ в „На кафе“.
Снимка: КДТ за NetInfo
От бременност и проследяване до грижата за най-малките: „Ох, на мама!“ събра на едно стотици семейства и водещи специалисти
От бременността до първите месеци с бебето
Програмата ще проследи различните етапи по пътя към родителството – от очакването на бебето до първите месеци у дома. Сред темите ще бъдат възможностите при инвитро, женската консултация, съвременната фетална диагностика, ролята на генетиката в медицината и възстановяването на женското тяло след раждането.
Специалистите ще дадат практически съвети и за едни от най-важните въпроси след появата на бебето – успешното кърмене, грижата за нежната му кожа и спокойния сън през първите месеци.
В програмата са включени още храненето на бебето, очното здраве и развитието на зрението, както и подготовката на дома и домашния любимец за новия член на семейството. Родителите ще научат повече и за финансовата грижа за детето.
А за финал ще бъде поставена тема, добре позната на почти всяко семейство – какво всъщност стои зад детското „Мамо, скучно ми е!“.
В края на деня ще има и томбола с разнообразни подаръци за посетителите.
Снимка: КДТ за NetInfo
Как да се включите
Събитието е с вход свободен, но местата са ограничени и изискват предварителна регистрация.
Записването става на: https://ohnamama.bg/event
Важно е да се има предвид, че отбелязването на интерес във Facebook не гарантира запазено място.
Събитието на „Ох, на мама!“ за бременни и родители се осъществява с подкрепата и доверието на нашите генерални спонсори НМ Дженомикс, официален представител на Panorama тест за България, и To Be Smart, нашите основни спонсори Община Пловдив, Медицински център „Д-р Минев“, Purina® PRO PLAN®, NAN 3, Д-р Даниел Ставрев, ЕЛАНА Фонд Мениджмънт, както и на нашите партньори Great Wall Motor, Goto jewellery and diamonds, A-Derma, Кendy Pharma, Софарма АД, Uriage, Детско креативно пространство „Космос“, Unicorn Baby, SmartyKids България, Code SPARK, Witkid.bg, Greno, DEVIN Изворна, Лаборатории Русев, Bioshield, BioAmica, Biozin Kids, МетЛайф България, Заспивай, ЙАЛОКЛИЙН, Lansinoh, Huggy Bear, OneEco, Little Wonders, Meriboo, BioGaia®, Alvina Baby, 1001 Пантофки, „Ден и Нощ“ ООД – качествени продукти с марка „Боровец“, Термо Смарт ЕООД, ASTRATEX, Бочко, Maternea и Издателство „Пътечки“.
Институционални партньори на събитието са Международна лига Ла Лече.Редактор: Ивета Костадинова
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