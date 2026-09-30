Снимка: Цеца Алексова, NOVA
Шофьорът е дал положителна проба за алкохол
Украински гражданин катастрофира рано тази сутрин на главна улица в бургаския квартал „Сарафово“. При инцидента той е ударил паркиран автомобил с руска регистрация, след което се е блъснал в стълб.
По неофициална информация шофьорът се е движил с много висока скорост. Автомобилът е спрял на тротоара в близост до училището в квартала.
По непотвърдена информация водачът е дал положителна проба за алкохол. Няма данни за пострадали пешеходци.
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