Украински гражданин катастрофира рано тази сутрин на главна улица в бургаския квартал „Сарафово“. При инцидента той е ударил паркиран автомобил с руска регистрация, след което се е блъснал в стълб.

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По неофициална информация шофьорът се е движил с много висока скорост. Автомобилът е спрял на тротоара в близост до училището в квартала.

По непотвърдена информация водачът е дал положителна проба за алкохол. Няма данни за пострадали пешеходци.