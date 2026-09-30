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Разследващите подозират, че упоявал последователите си с психоактивни вещества и присвоявал техни имоти
Испанският шаман от сектата край Калофер се изправя пред Окръжния съд в Пловдив. Той беше задържан при спецакция на ДАНС и полицията в неделя. Впоследствие е привлечен като обвиняем за държане на високорискови наркотични вещества с цел разпространение.
Данните от разследването до момента сочат, че испанският гражданин сформирал у нас група последователи, които манипулирал чрез псевдодуховни внушения и обещания за ментално и физическо излекуване.
Разследват дали последователи на шамана от сектата край Калофер са прехвърляли коли и имущество
Подозира се също, че ги упоявал. При обиските на място са открити 35 саксии с кактуси, съдържащи психоактивни вещества, както и бутилки с тъмна течност и гъби.
Проверяват се и евентуални финансови и имотни зависимости, включително прехвърляне на имущество от последователи към групата.
ДАНС разби секта, шаманът упоявал последователитеРедактор: Мария Барабашка
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