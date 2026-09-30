Испанският шаман от сектата край Калофер се изправя пред Окръжния съд в Пловдив. Той беше задържан при спецакция на ДАНС и полицията в неделя. Впоследствие е привлечен като обвиняем за държане на високорискови наркотични вещества с цел разпространение.

Данните от разследването до момента сочат, че испанският гражданин сформирал у нас група последователи, които манипулирал чрез псевдодуховни внушения и обещания за ментално и физическо излекуване.

Разследват дали последователи на шамана от сектата край Калофер са прехвърляли коли и имущество

Подозира се също, че ги упоявал. При обиските на място са открити 35 саксии с кактуси, съдържащи психоактивни вещества, както и бутилки с тъмна течност и гъби.

Проверяват се и евентуални финансови и имотни зависимости, включително прехвърляне на имущество от последователи към групата.

ДАНС разби секта, шаманът упоявал последователите

Редактор: Мария Барабашка