Украинската столица Киев отново беше подложена на масирана въздушна атака през нощта. В различни части на града са се чули десетки експлозии, а на няколко места са избухнали пожари, съобщават местни жители и украински канали в Telegram.

По предварителна информация при атаката са използвани балистични ракети и реактивни дронове. Експерти допускат, че са били изстреляни около 10 ракети от типовете „Циркон“ или „Оникс“, както и „Искандер“ или ракети от системи С-400.

Пожари и разрушения след руска атака с ракети и дронове по Киев и района на Одеса

Според съобщенията ракетите са били изстрелвани от територията на руските Курска, Воронежка и Брянска област. Съобщава се за едно загинало дете и трима ранени. Сред пострадалите е жена, която е настанена в болница.

Кметът на Киев Виталий Кличко съобщи в Telegram за пожари и нанесени щети в различни части на украинската столица. Огън е обхванал жилищна сграда, а складови помещения и магазин са горели в Святошински, Оболонски и Холосиевски район.

Има разрушени частни жилищни сгради, повредени фасади и изпочупени прозорци. Съобщава се още за поражения по инфраструктурни обекти и унищожени автомобили.

За силни експлозии в Киев рано сутринта съобщи и Reuters, позовавайки се на очевидец. Кличко потвърди, че след ударите в града са възникнали пожари.

Русия е атакувала Киев с балистични ракети

Украински медии коментират, че интензивността на руските удари срещу столицата се увеличава и описват последните атаки като едни от най-тежките от началото на пълномащабната руска инвазия през февруари 2022 г.

Редактор: Цветина Петкова