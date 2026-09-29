Снимка: Стопкадър
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Прокуратурата обвинява проруския кандидат от изборите през 2024 г. в измама за над 1 млн. евро
Румънският съд остави за 30 дни в ареста Калин Джорджеску - проруския кандидат на анулираните президентски избори през 2024 г. Прокуратурата го обвинява, че убедил местен бизнесмен да му даде 1,1 млн. евро, като го заблудил, че ще му съдейства за отпускане на кредит в размер на 15 милиона от чужда банка.
Първоначално Джорджеску беше пуснат с по-лека мярка, но прокурорът обжалва и Апелативният съд промени решението. То е окончателно и не подлежи на обжалване. Джорджеску ще остане зад решетките до началото на съдебния процес.
Арестуваха бившия кандидат за президент на Румъния Калин Джорджеску
Срещу него се водят още две дела - за заплаха за националната сигурност и за възхваляване на румънски фашистки лидери.Редактор: Мария Барабашка
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