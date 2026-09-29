Ученическите протести, започнали миналата седмица, обхванаха гимназиите в цяла Франция. В резултат на недоволството на младежите се стигна до сблъсъци с полицията. Ранени са десетки, а над 160-има са арестувани. Демонстрациите предизвикаха и спорове между високопоставени политици. Всичко това се случи ден преди националната стачка на служителите в обществения сектор и седем месеца преди президентските избори.

Десетки хиляди французи протестираха срещу орязването на бюджета

Ученици във френските лицеи блокират училищата си от миналата седмица в знак на протест срещу големите класове, прекомерното натоварване, ниското качество на учебните материали и недостига на учители.

Снимка: БТА

Движението започна в региона Ил дьо Франс около столицата Париж, но в понеделник се разпространи и в други части на страната, включително Лил на север, Марсилия на юг и Седан на изток. Кадри, излъчени от френски медии, показват как протестиращи палят сигнални факли и хвърлят фойерверки, включително вътре в училищна сграда, докато полицаи отвръщат със сълзотворен газ.

Френски пожарникари обявиха стачка заради липса на достатъчна подкрепа

В понеделник вечерта френският министър на вътрешните работи Лоран Нунес съобщи за инциденти в около 180 учебни заведения, при които са били арестувани 164 души и са пострадали 12 ученици, трима учители и 12 полицаи. Той призна, че „проблемите на гимназистите трябва да бъдат чути“, но заяви: „Това не беше свързано с отправянето на искания, а представляваше насилие в най-чистата му форма“.

Снимка: БТА

Той добави, че „редица лица били маскирани, снабдени с фойерверки в тръби и различни предмети за хвърляне и очевидно са искали да влязат в сблъсъци със силите за вътрешна сигурност“.

Министър-председателят Себастиен Льокорню определи ескалацията на напрежението като „безотговорност“ и заяви: „Фойерверки, пожари, насилие - нищо не оправдава застрашаването на ученици, служители или полицаи“.

„Не посягайте на нашите младежи!": Френски политици влязоха в сблъсък заради протестите

Министърът на образованието Едуар Жефре заяви, че протестите, които определи като „класическо ученическо движение“, се използват от други. Той отправи критики към лявата партия „Непокорна Франция“ и нейния кандидат за президент Жан-Люк Меланшон.

Хиляди на протест в десетки френски градове заради отвличането и убийството на 11-годишно дете

По-рано в понеделник Меланшон обвини правителството, че предприема „репресии“ с „очевидни расистки оттенъци“. „Не посягайте на нашите младежи!“, написа той в социалните мрежи, като същевременно призова активистите и представителите на партията си да подкрепят протестите, както и където могат.

Премиерът Льокорню определи твърдението за расизъм като „оскърбление“ и на свой ред обвини Меланшон, че „поставя на расова основа дебат за сигурността на учениците и допринася за разделението“.

Снимка: БТА

В парижкото предградие "Сен Дени" местният съвет, управляван от "Непокорна Франция", определи исканията на учениците като „легитимни“ и публикува изявление, което гласи: „Нека властите дойдат и разговарят с учениците. И така сами да видят дали младежите са използвани като инструмент, или просто са способни да мислят, да се организират и да защитават условията си за обучение и своето бъдеще“.

Синдикатът на гимназиите, който защитава интересите на учениците, заяви, че ще призове към национална блокада на училищата във вторник - деня, за който са планирани и стачни действия на служители в обществения сектор. Френските синдикати на преподавателите в началните училища заявиха, че очакват около 40% от тях да не влязат в класните стаи във вторник.

Предстоят стачки... и избори

Седем месеца преди ключовите президентски избори вече е ясно, че държавният глава Еманюел Макрон няма право да се кандидатира за трети мандат. Политици от целия идеологически спектър пък търсят теми, които да предизвикат широк отзвук сред избирателите.

75-годишният Меланшон, ветеран от антикапиталистическата левица, е популярен сред по-младите избиратели с леви възгледи. Неговата партия "Непокорна Франция" беше сред формациите, които през 2024 г. се присъединиха към коалицията „Нов народен фронт“, за да се противопоставят на крайнодясното „Национално обединение“ за парламентарните избори. Коалицията победи "Национално обединение", но това доведе до разделение в парламента, който оттогава е белязан от политическа безизходица и вотoве на недоверие.

Премиерът Льокорню все още се опитва да събере достатъчно подкрепа, за да прокара държавния бюджет за 2027 г. Правителството му обаче е подложено на натиск от опоненти, които не желаят да приемат съкращения на разходите, докато цените на енергията продължават да се покачват.

Редактор: Станимира Шикова