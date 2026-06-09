Хиляди протестиращи излязоха по улиците на Париж и десетки други населени места във Франция, за да изразят възмущението си от убийството на 11-годишната Лиана. Гневът им е предизвикан от пропуските на правосъдието по този случай и по-общо при разглеждането на казуси на сексуално насилие.

Момичето изчезна безследно на 29 май, а на 4 юни беше открито тялото ѝ. За отвличането ѝ е обвинен 41-на-годишният Жером Барела, в чиято кола детето е било видяно да се качва в деня на изчезването.

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Бурни реакции срещу правосъдната система предизвикаха разкритията, че не са предприети никакви действия по предишни обвинения в изнасилване на деца срещу основния заподозрян.

"Защо сме тук, изправени пред правосъдната система, и изобщо има ли смисъл да се изправяме пред нея, за да ни види и чуе? Тя е сляпа, глуха, отдавна не обръща внимание на жертвите на сексуално насилие и очевидно оставя изнасилвачите на свобода. Как да го кажа? Направо съм без думи. Правосъдната система е дефектна", каза телевизионната водеща Флави Фламан.

Редактор: Цветина Петкова