Министърът на финансите Гълъб Донев изпрати заявление до Върховния касационен съд, в което потвърди всички процесуални действия, извършени от министъра на икономиката и индустрията, по делото за установяване на факта, че държавата има качеството на акционер – носител на правата върху 29% от капитала на „Международен панаир Пловдив“ АД. Това съобщават от пресцентъра на Министерство на финансите.

Припомняме, че преди дни Министерството на финансите обяви, че ще предприеме необходимите действия за защита на държавния интерес по делото. От ведомството съобщиха, че на 12 август са получили официално уведомление от Върховния касационен съд (ВКС) по казуса.

Със съобщението финансовият министър, който по закон представлява държавата в подобни производства, беше уведомен за възможността да встъпи като неин процесуален представител по търговското дело пред ВКС.

Спор за Пловдивския панаир: ПП настоява за незабавни действия, финансовото министерство чака съда

Съдът определи едноседмичен срок за предприемане на съответните действия. От Министерството на финансите увериха, че в рамките на този срок ще бъдат направени необходимите процесуални стъпки за защита на претенциите на държавата върху 29% от акциите на Пловдивския панаир.

Редактор: Станимира Шикова