Подготовката за първия учебен ден започва много по-рано - с разговорите с децата още по време на лятната ваканция и малко преди началото на учебната година. Това заяви в ефира на предаването „Твоят ден“ експертът по социален етикет и коуч по емоционална интелигентност Невена Басарова. По думите ѝ е важно родителите да помогнат на децата да приемат предстоящата промяна като нещо естествено, което ще им донесе нови емоции, знания и приятелства.

Според нея емоционалното състояние на децата има голямо значение за представянето им в училище. „До голяма степен от това колко успешни ще бъдат децата по време на изпит или контролно зависи от тяхното емоционално състояние и спокойствие в междучасията“, каза тя. Басарова подчерта, че децата трябва да знаят, че могат спокойно да споделят с родителите си, включително когато са допуснали грешка.

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По думите ѝ е напълно нормално преди първия учебен ден да се проведе разговор с детето, независимо от неговата възраст. „Идеята е да ги подготвим за промяна, която е за тяхно добро, която ще им донесе различни емоции, нови знания и приятелства. Това е процес, през който всички преминаваме“, обясни експертът.

Тя съветва родителите да задават въпроси, свързани с емоциите на детето - как се е почувствало през деня, какво го е зарадвало и дали нещо го е изплашило. При по-малките деца Басарова заяви, че работи добре въпросът: „Има ли дете, което би искало да изпратиш в космоса и защо?“ „Защото всъщност това е детето, с което не би искало да се вижда в час. Пращайки го в космоса, го праща далече. Така можем да разберем кое е детето, което притеснява нашето дете“, обясни тя.

Според Басарова успехът на едно дете не трябва да се измерва единствено с оценките. „Успехът е да се чувстваш добре там, където си от сутринта до вечерта. Децата изкарват по-голямата част от времето си в училище и ако те са само онези отличници, които учителите харесват, но не харесват децата от техния клас, от съседния клас, децата на двора - то започва да се чувства виновно за собствения си успех“, каза тя.

„Социалният успех няма как да е само социален успех, ако ти си добре приет в средата, в която учиш, но си с ниски оценки и това те тормози и не се справяш“, допълни Басарова.

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Относно социалните мрежи тя коментира, че те доста изкривяват представата за света както на малки, така и на големи „Не смятам, че социалните мрежи са тези, които могат да помогнат на детето да израсне, да се развие и да се адаптира“, посочи Басарова.

Според нея има много други начини децата да развиват емоционалната си интелигентност - чрез книги, приказки с поука, настолни игри, общуване с родители и учители. „Децата могат да се развиват прекрасно и без социалните мрежи“, категорична е тя.

Басарова съветва родителите да не пренасят собствената си тревожност върху децата преди първия учебен ден. „Тревогата и страхът не помагат, а по-скоро плашат детето. Нека да подготвят детето, че нещо интересно предстои да се случи, нещо ново, и то ще бъде по по-лекия начин, ако го споделим заедно“, каза тя.

„Добре е да гласуваме малко или много доверие на децата си. То става през времето, в което сме го възпитавали. И е важно децата да се доверяват на интуицията си“, посочи експертът.

Тя подчерта и важната роля на учителите. „Нека децата да знаят, че това са хората, които са винаги на тяхната страна и да не се страхуват да споделят. Тук е нашата роля, в която да дадем допълнително и от семейството си авторитет на учителя“, заяви тя.

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Редактор: Ивета Костадинова