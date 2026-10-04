За 13-и път стотици участници преминаха по стъпките на Самуиловите воини в похода от Националния парк-музей „Самуилова крепост“ до село Ключ. Инициативата беше посветена на битката между българската войска и водената от византийския император Василий II армия през 1014 година.

Сражението завършва с тежко поражение за българската войска. След битката византийският владетел нарежда да бъдат ослепени пленените български войници. Според средновековните хроники ослепените воини били изпратени обратно при цар Самуил, като на всеки сто души бил оставен по един водач с едно око. Жестокото наказание остава в историята като един от най-трагичните епизоди от управлението на българския владетел.

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Походът тази година се проведе само ден след като тленните останки на цар Самуил бяха тържествено върнати в България и два дни преди да се навършат 1012 години от смъртта му.

Участниците преминаха по маршрута, свързващ историческите места, свързани с битката от 1014 година, като почетоха паметта на българските воини и цар Самуил.

Редактор: Ралица Атанасова