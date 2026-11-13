От Браншова камара „Плодове и зеленчуци“ настояват за преразглеждане на бюджета за догодина. Сред основните искания е в бюджета да бъде предвидена допълнителна национална подкрепа в размер до 23 млн. евро към извънредната европейска помощ за стопаните, засегнати от последиците от кризата в Близкия изток. Темата коментира в Обедния информационен блок по NOVA NEWS Светлана Орманова от Браншовата камара.

По думите ѝ най-важното за един бизнес, а също и земеделските производители, е да има предвидимост. „Земеделските производители в България работят в рамките на една обща селскостопанска политика, в която има конкретни изисквания към тях. Те се компенсират със средства както от ЕС, така и от държавата. Цифрите показват, че спрямо миналата година средствата не са променени по отношение на държавната подкрепа”, смята тя.

Орманова обясни, че заложените 230 млн. евро подкрепа не отчитат инфлацията и нарастващите разходи за горива, торове и природен газ. „Те се оказват по-ниски в своята номинална стойност”, заяви тя.

„Остава единствено помощта за ликвидност, която земеделските производители очакват с голямо нетърпение. ЕК предоставя 11 милиона евро за ликвидността на стопанствата в някои сектори. Държавата обаче би могла да предостави допълнително до 200% към тези 11 милиона евро. Ние не виждаме тези средства, които са около 23 милиона евро, в бюджета”, каза тя. В допълнение, експертът заяви, че вече може да се говори и за фалити.

Тя коментира дали е възможно българските производители да станат по- конкурентоспособни и как би се случило това. „Трябва да се работи в посока привличане на интереса на хората, за да продължат да се занимават със земеделие. Необходими са и инструменти за превенция на риска по отношение на климатичните промени, както и подкрепа от държавата за сътрудничество между производителите и за създаването на кооперативи”, изтъкна Орманова.

Целия разговор гледайте във видеото.