Задълженията на „Топлофикация София“ към дружествата от групата на Българския енергиен холдинг вече надхвърлят 1,3 млрд. евро. Необходима е промяна в управлението на общинското дружество, която да спре натрупването на нови дългове и да гарантира надеждно топлоснабдяване на столичани. Това заяви министърът на енергетиката Ива Петрова пред журналисти.

По думите ѝ проверките на Министерството на енергетиката са установили проблеми, свързани с организацията на работа, управлението и подготовката на дружеството за отоплителния сезон. „Трябва да се намери ефективен механизъм на управление на дружеството, с който да се спре акумулирането на дълг и най-вече да се гарантира качествена услуга за жителите на София“, подчерта Петрова.

На въпрос дали е възможно „Топлофикация София“ да премине под държавно управление министърът не посочи конкретен вариант. Според нея съществуват различни възможности, но решението трябва да бъде съобразено и с позицията на собственика на дружеството – Столичната община.

Енергийният фонд разполага с около 250 млн. евро

Министърът отхвърли опасенията, че предвидените значителни разходи за енергийни компенсации могат да застрашат възможността за подпомагане на потребителите през следващата зима.

„Категорично не“, отговори тя на въпрос дали съществува подобен риск. Петрова обясни, че бюджетът на Фонд „Сигурност на електроенергийната система“ се планира за регулаторен период от средата на една година до средата на следващата, като приходите и разходите трябва да бъдат балансирани в тези рамки.

По думите ѝ последно обявената пред парламентарна комисия наличност във фонда е била приблизително 250 млн. евро. Тя уточни, че сумата се променя непрекъснато, тъй като постъпват нови приходи и едновременно с това се извършват плащания по действащите компенсационни програми. Петрова увери, че средствата се управляват с оглед на целия регулаторен период, така че настоящите компенсации да не поставят под риск финансирането на бъдещите мерки.

Компенсации за битовите потребители на природен газ

Енергийният министър коментира и подготвяния механизъм за подпомагане на домакинствата, които използват природен газ. Предвижда се компенсациите да бъдат отразявани директно във фактурите, подобно на подкрепата за електроенергията.

Размерът им ще се определя въз основа на разликата между регулираната цена на „Булгаргаз“ и прогнозната цена, заложена от Комисията за енергийно и водно регулиране за съответния регулаторен период. Държавата ще покрива половината от тази разлика. „Ако вземем регулираната цена за миналия месец спрямо прогнозната на КЕВР за регулаторния период, подкрепата би трябвало да излезе някъде около 8 евро за мегаватчас“, обясни Петрова.