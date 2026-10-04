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Това показват изчисленията до момента, заяви социалният министър
Трескава подготовка по бюджет 2027. Очаква се постигане на дефицит от 3,5 %. Първите разчети вече са факт, а в тях са гарантирани повече средства за социално подпомагане. Това обяви ресорният министър Наталия Ефремова.
По думите ѝ - втората година майчинство отново ще бъде фиксирана сума, независима от личния доход, но ще бъде с увеличен размер. Преговарящите страни по план-сметката обаче все още не споделят каква минимална работна заплата се предвижда.
До 15 октомври представят рамката на Бюджет 2027, кабинетът работи по социален пакет за деца и семейства
"Предвид изходната база, от която тръгваме с и висок бюджетен дефицит, най-вероятно ще се работи за 3,5% дефицит за следващата година", зяви Ефремова. Тя посочи, че разчита да има добър пакет за семейния бюджет, подкрепа на втората година майчинство, както най-уязвимите и хората с увреждания.Редактор: Цветина Петрова
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