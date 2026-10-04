Над 560 хиляди машини за гласуване бяха използвани на президентските избори в Бразилия. Дори до най-отдалечените населени места в страната устройствата бяха транспортирани с лодки.

Бразилия е сред пионерите в електронното гласуване. Страната използва изцяло електронна система на изборите вече повече от 20 години. За разлика от други държави, в които се гласува с машини, включително Индия и Съединените щати, бразилските устройства не предоставят на избирателите хартиена разпечатка на подадения вот.

Започна проверката на машините за изборите, бюлетината с кандидатите ще бъде готова тази седмица (СНИМКИ)

В продължение на години системата се ползваше с висока степен на доверие от бразилските граждани. В последно време обаче координирани кампании в социалните мрежи започнаха да разпространяват твърдения, че машините не са надеждни, което доведе до ръст на недоверието към електронното гласуване.

Изборите се проведоха на фона на очаквания за балотаж. Ако никой от кандидатите не получи необходимото мнозинство, бразилците ще гласуват на втори тур в края на месеца, който ще определи следващия държавен глава.

Редактор: Ралица Атанасова