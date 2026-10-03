Пренасянето на тленните останки на цар Самуил в България след десетилетия преговори привлече вниманието на международните медии на 3 октомври. В пресата, агенциите и телевизиите беше отразено тържественото посрещане в София и символиката на споразумението, скрепено в Солун в присъствието на премиерите Румен Радев и Кириакос Мицотакис.

„Повече от 1000 години след смъртта му останките на цар Самуил, един от последните големи владетели на Първото българско царство, се завръщат „у дома“, пише „Франс прес“. Агенцията отбелязва, че България и Гърция са постигнали споразумение за връщането им тази седмица, а българският премиер Румен Радев го е определил като „историческо“.

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„Българският цар Самуил е в София след 1000 години“, гласи заглавието на материала, публикуван от ирландската обществена медия „Ар Ти И“.

„Асошиейтед прес“ поставя акцент върху края на продължилите десетилетия преговори и определя Самуил като символ на българската национална идентичност. Агенцията описва посрещането с изтребителен ескорт, 21 артилерийски салюта и шествие до църквата „Света София“, където гражданите ще могат да отдадат почит.

Снимка: БГНЕС

"Ройтерс“ отразява церемонията в Солун с фотографии на български военнослужещи, които пренасят ковчега с останките на средновековния владетел.

Гръцкият вестник „Катимерини“ посвещава отделна публикация на тържественото посрещане в българската столица. Изданието откроява военните почести и ескорто от МиГ-29 и F-16, които съпроводиха самолета „Спартан“ след навлизането му в българското въздушно пространство.

В отразяването на изявленията на двамата премиери солунското издание „Тес“ извежда думите на Радев: „Ако в миналото цар Самуил ни е разделял, днес ни обединява“. Медията подчертава, че българският премиер свързва постигнатото споразумение с общия европейски път на двете държави и с преодоляването на историческото противопоставяне.

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„Прото тема“ отделя широко място на изказването на Мицотакис и на връщането на 48 църковни предмета, сред които икони, кръстове, богослужебни одежди, реликварий и епископски трон. Изданието цитира позицията му, че „паметниците и историческите реликви не могат да бъдат третирани като военни трофеи“, и отбелязва намерението на двете страни да продължат разговорите за други културни ценности.

Същата публикация припомня думите на гръцкия премиер, че първите разговори по въпроса са водени още през 70-те години между Константинос Караманлис и Тодор Живков. Мицотакис определя днешните българо-гръцки отношения като по-добри от всякога и посочва възможности за разширяване на сътрудничеството в търговията, енергетиката, туризма и културата.

Международният отзвук включва и гръцкото искане за връщане на скулптурите от Партенона.

Снимка: БГНЕС

„Асошиейтед прес“ отбелязва надеждата на Мицотакис, че споразумението с България ще подкрепи тази кампания. „Тес“ допълва, че той отново е отхвърлил решение, което би означавало признаване на чужда собственост върху скулптурите или получаването им под формата на заем.

„Историческо споразумение между Гърция и България“, гласи заглавието на телевизия „Скай“, която акцентира върху връщането на църковните ценности след 109 години. Предметите ще бъдат изложени в Музея на византийската култура до 5 ноември, след което ще бъдат предадени на манастирите и митрополията, от които произхождат.

„Пейдж нюз“ разглежда размяната като акт на културна дипломация с по-широко политическо значение. Изданието подчертава, че София и Атина превръщат наследството на трудното балканско минало в поле за сътрудничество, като всяка от двете страни получава нещо с дълбок смисъл за собствената си историческа памет.

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Редактор: Станимира Шикова