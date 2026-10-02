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Екипажът на самолета "Спартан" ще транспортира мощите на българския владетел от Солун
Тленните останки на цар Самуил ще бъдат транспортирани от Гърция до България със самолет „Спартан”. Военните пилоти ще запалят двигателите на военната машина утре сутрин, а няколко часа по-късно първи ще приветстват завръщането на българския пълководец. Сега те тръгват към Солун, за да върнат паметта на България и да не позволят да забравим кой е безстрашният българин, хвърлил ръкавицата към Византия.
В авиобаза „Враждебна” вече са подготвени и запечатани два военни самолета „Спартан”. Когато машината навлезе на българска територия, тя ще бъде ескортирана от две двойки изтребители – МиГ-29 и F-16.
Командир на полета е майор Николай Георгиев. Част от екипажа ще са и бордните инженери Митко Гергов и старши лейтенант Камен Димитров. 1000 години по-късно може да се каже, че именно те са наследници на храбрите самуилови воини. Днес те бранят родното небе. И точно като в авангарда, когато е тежко, капитанът първи хваща щурвала.
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„Така са ме учили - че ако искаш да накараш тези до теб да са готови на саможертва, то ти първи трябва да си готов на нея. Ние сме наследници на славни воини и на славна армия и сме горди с това”, каза майор Георгиев. За капитана моментът е още по-специален, след като съобщава новината и вижда реакцията на своето дете. „Имам 8-годишен син, който се казва Симеон. Неслучайно. Беше много впечатлен от това. При децата реакцията е истинска”, сподели командирът.
Военните виждат в мисията не само връщане към миналото, но и възможност историята да бъде предадена на следващите поколения. За тях примерът на цар Самуил е свързан най-вече с опазването на българския дух и ценностите, които са съхранили народа ни през вековете.
Последни приготовления преди завръщането на тленните останки на цар Самуил
За старши лейтенант Камен Димитров историята и армията са дълбоко свързани. Любовта му към миналото започва още в училище, благодарение на учителите, които успяват да го вдъхновят. Той споделя, че предпочита да пази важните моменти за себе си и да не споделя предварително дори с най-близките си хора.
В кабината на военния „Спартан” днес е спокойно. Въпреки това екипажът знае, че във въздуха ситуацията може да се промени за секунди. Те са обучени за тежки мисии – от медицински евакуации до операции по спасяване на човешки животи. Този път обаче мисията има и друг смисъл – зад гърба им ще стои един от най-великите български царе.
И докато те се подготвят за момента, в който ще навлязат в българското въздушно пространство, всеки от тях си представя срещата с българския цар.
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„Бих го помолил да ни даде от своята сила и мъдрост, за да бъдем отново единен народ и България да пребъде”, заяви майор Георгиев.
„Бих му казал "Добре дошъл, царю. Отново си у дома след 1012 години”, каза старши лейтенант Димитров.
Екипажът сподели още, че преди всяка трудна мисия идва и моментът за лична равносметка. За някои от военните това е кратката молитва – за успешен полет, изправен самолет и благополучно завръщане.
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